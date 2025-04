Albero cade sulle auto a Firenze, nessun ferito

Un pino è caduto su alcune auto a Firenze, non ci sono persone coinvolte. I vigili del fuoco di Firenze-Ovest sono intervenuti dalle ore 7:00 nel in via Nicola Pisano, in seguito alla caduta di un pino che dal giardino di un condominio è finito sulla sede stradale, andando a danneggiare due autovetture e 2 ciclomotori.

I Vigili del fuoco hanno scongiurato la presenza di persone sotto la chioma e operato per 2 ore per rimuovere i rami e il fusto dalla sede stradale. Sul posto Polizia Locale.