Sequestrata casa a luci rosse a Montecatini, denunciato 55enne per prostituzione

A Montecatini Terme la polizia ha sequestrato una casa di appuntamenti in via San Marco e denunciato una 55enne cinese per sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nell’appartamento, dove si prostituivano ragazze cinesi, l’attività era pubblicizzata online con foto e descrizioni delle prestazioni. Durante l’irruzione è stata trovata una donna cinese di 60 anni, clandestina, con un cliente. Sequestrati anche 8.000 euro in contanti e materiale usato per gli atti sessuali.

