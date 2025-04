Sport e inclusione, domenica 27 aprile in centro storico a Pisa la seconda edizione di 'Rally-Amo'

Domenica 27 aprile, dalle ore 15 alle ore 19, si terrà a Pisa la seconda edizione della manifestazione "Rally-Amo", promossa dalla Squadra Corse Città di Pisa ASD, con il supporto dell’Associazione ASD EPS Eppur si Muove e con il Patrocinio del Comune di Pisa.

Il programma prevede una mostra statica di vetture da corsa e auto sportive sul Ponte di Mezzo, mentre Lungarno Galilei e Piazza XX Settembre ospiteranno una sfilata dedicata ai bambini di associazioni locali impegnate nel sostegno alle persone con disabilità. Durante l’evento, sarà possibile per i bambini salire a bordo di vetture da rally o auto speciali, accompagnati da piloti della Squadra Corse Città di Pisa. L'iniziativa è finalizzata alla promozione della partecipazione e dell’accessibilità nel contesto motoristico.

“Sostenere per il secondo anno consecutivo la manifestazione Rally-Amo - dichiara l'assessore allo sport Frida Scarpa - significa confermare l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere eventi che valorizzano lo sport come strumento di partecipazione e aggregazione. Iniziative come questa offrono l’opportunità di avvicinare il grande pubblico al mondo motoristico, creando allo stesso tempo momenti di inclusione concreta e accessibilità per tutti”.

“Rally-Amo rappresenta un’occasione importante per dare visibilità al lavoro quotidiano svolto dalle associazioni locali che che si occupano di inclusione e partecipazione attiva - afferma l'assessore alla disabilità Giulia Gambini -. È un’iniziativa che contribuisce a sensibilizzare la cittadinanza e a rafforzare il legame tra istituzioni e realtà sociali del territorio. Ringrazio tutti gli organizzatori e i volontari per il loro impegno”.

Anche il pubblico potrà partecipare attivamente, contribuendo con un’offerta libera. Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione ASD EPS Eppur Si Muove, realtà attiva dal 2016 nel territorio pisano, che propone attività rivolte a bambini, ragazzi e famiglie con disabilità. L’associazione si occupa di iniziative legate al tempo libero, al supporto psicologico e alla formazione scolastica e familiare, tramite laboratori e progetti educativi.

L’evento è inserito nel calendario ufficiale “Aspettando la Corsa Rosa”, iniziativa che accompagna l’arrivo della tappa del Giro d’Italia a Pisa, prevista per il 20 maggio.

Modifiche al traffico e alla sosta. Per permettere lo svolgimento della manifestazione sono state disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nel centro cittadino.

Dalle ore 9 alle ore 21 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su Lungarno Galilei, nel tratto compreso tra vicolo Da Scorno e piazza XX Settembre, e su Lungarno Gambacorti, tra piazza XX Settembre e via delle Belle Donne.

A partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 21.00, sarà inoltre vietato il transito veicolare sul Ponte di Mezzo, sul Ponte della Fortezza (lato mare), su Lungarno Galilei, dal Ponte della Fortezza fino a piazza XX Settembre.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate