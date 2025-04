Staffoli e Poggio Adorno senz'acqua per lavori

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Croce sull’Arno, martedì 29 aprile, dalle ore 8.30 alle 15, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie delle frazioni di Staffoli e Poggio Adorno ricadenti nei comuni di Santa Croce sull’Arno. Contestualmente, l’erogazione sarà sospesa anche nelle seguenti vie del comune di Castelfranco di Sotto: Carmignano, della Pace, Livo, Pieraccioni, Villa Maiorfi, Villa Lami, delle Pinete (nel tratto compreso tra via Milano e Poggio Adorno) e in tutta la località Poggio Adorno.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Durante i lavori rimarrà in funzione il fontanello Acqua Buona a Staffoli in piazza della Segheria.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 30 aprile, con le stesse modalità.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

