Investito e ucciso mentre sta andando a aprire il suo negozio

Stava andando a aprire il suo negozio quando è stato investito e ucciso. Stefano Lari, 51 anni, è deceduto a Livorno vicino al Parco Pertini, attraversando - forse sulle strisce - viale Carducci. Lo ha colpito in pieno uno scooter, è stato portato in ospedale ma per lui non c'è stato niente da fare: è spirato dopo quasi un giorno di agonia. Lascia la sorella, la nipote e moltissime persone che lo stanno ricordando sui social.

I fatti risalgono alle 15 di martedì 22 aprile. Lari stava andando a aprire il negozio di parrucchieri che gestiva da tempo, quando è stato investito, con molta probabilità sulle strisce. Presenti sul posto la Misericordia di Antignano e alcuni passanti che lo hanno soccorso, Lari è stato portato in ospedale dove ha perso la vita. La polizia municipale ha fatto i rilievi per capirne di più. Alla guida dello scooter un ventenne, portato in ospedale.