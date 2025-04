Tamponamento finisce in aggressione: automobilista colpito con un bastone

Armato di bastone, aggredisce automobilista dopo un tamponamento e poi fugge. La vittima non è grave.

Momenti di tensione questa mattina nella zona industriale di Sambuca Val di Pesa, nel comune di Barberino Tavarnelle (Firenze). Dopo un tamponamento, avvenuto in via Leonardo da Vinci, un automobilista ha reagito in modo violento: armato di bastone, ha danneggiato l’auto coinvolta nell’incidente e ha aggredito fisicamente l’altro conducente.

La vittima, un uomo di 48 anni, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Santa Maria Annunziata con un codice verde. L’aggressore è fuggito subito dopo l’accaduto, probabilmente intimorito dall’arrivo di alcuni passanti che si stavano avvicinando.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per risalire all’identità dell’aggressore e ricostruire con precisione quanto avvenuto, sia per quanto riguarda il sinistro stradale che l’episodio di violenza che ne è seguito.

