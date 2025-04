Giovane ucciso e trovato nell'ex albergo, individuato l'autore

Il presunto autore dell'omicidio di un uomo in un ex albergo di Montecatini Terme è stato scoperto dai carabinieri. Nel marzo 2024 venne trovato il corpo mummificato di Ibrahim Abdalla Mohamed Sakran, 26 anni, di origini egiziane. Era stato accoltellato, il corpo trovato nell'abbandonato Hotel Impero.

Stando a Il Tirreno il gip ha fatto notificare una misura cautelare in carcere a un trentenne di origini marocchine. Alla base del crimine ci sarebbe una lite per questioni di droga divampata nello stabile occupato da abusivi e culminata nell'omicidio fatto risalire all'8 febbraio 2024.

Il pm ha ricostruito che Sakran era un tossicodipendente ma anche spacciatore e che sarebbe stato punito dall'assassino il quale riteneva che avesse tenuto per sé dello stupefacente che gli era stato dato per lo spaccio al dettaglio. Il trentenne è stato raggiunto dalla misura cautelare nel carcere di Forlì dove già si trova per un'altra inchiesta, legata a un giro di stupefacenti nella Val di Nievole e scaturita dalla morte per overdose di una ragazza di 29 anni nel giugno 2023.