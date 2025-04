Use Rosa Scotti, Cioni: "Andare a gara tre con Treviso è normale"

Dimenticare il minuto finale, smaltire la delusione per esserci arrivate solo vicino e ricaricare le energie in vista di gara 3 in programma domenica alle 18 al Pala Sammontana. Sono le priorità dell’Use Rosa Scotti dopo la partita persa a Treviso, una gara che coach Alessio Cioni rilegge così.

“Sapevamo che sarebbe stata dura – attacca – dal punto di vista difensivo le cose sono andate peggio rispetto a gara uno. E’ vero che loro nei primi quindici minuti hanno tenuto medie stratosferiche ma noi abbiamo concesso tanto, troppo sui loro punti di forza, situazioni che avevamo preparato. Nonostante ciò, la partita è stata decisa da episodi ed abbiamo avuto anche il possesso della vittoria. Questo ci dice, se mai ce ne fosse stato bisogno, che in queste partite dovremo stare concentrate per tutti e quaranta i minuti senza mollare mai, perché gli episodi sono sempre decisivi. Mi aspetto quindi maggiore attenzione da questo punto di vista. Anche se fisicamente non siamo al top, in questo tipo di gare ciò che conta è la testa, essere concentrate sempre”. “Andare a gara tre contro una squadra come Treviso – prosegue – è normale. Ora tocca a noi concludere l’opera domenica prossima in una partita nella quale spero che avremo vicino anche il pubblico come accaduto in gara uno”.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

