Buongiorno oggi ringrazio Alice che mi ha scritto e ci ascolta in Dab durante i suoi spostamenti in macchina. La ricetta che mi ha dato la cucinava spesso la sua bisnonna che abitava nel comune di Roma.

Questo piatto "Vignarola alla Romana" appartiene alla tradizione contadina dei Castelli Romani dove ci sono estesi vigneti. Il piatto prende il nome dai Vignaroli, i contadini che lavoravano nelle vigne e vendevano frutta e verdura, in primavera godevano dei frutti del loro raccolto come fave, piselli e carciofi i tre ingredienti base per questa ricetta. Siamo in primavera e se volete realizzare questa ricetta in questo periodo comprateli freschi.

Mi sono un po' informata dal web e la "Vignarola alla Romana" è da gustare come contorno o da sola con una fetta di pane tostato oppure potrebbe essere anche utilizzato come sugo per condire la pasta.

Vignarola alla Romana

Ingredienti

300 gr di fave

400 gr di piselli

2 carciofi

1 cespo di lattuga romana

2 cipollotti

100 gr di guanciale

2 rametti di menta

Brodo vegetale

Olio d’oliva extravergine

Sale e pepe

Preparazione

Sciacquate i piselli e le fave attraverso un colino, mondate e lavate la lattuga. Affettate i cipollotti e tagliate il guanciale a striscioline. Pulite i carciofi: eliminate le punte, scartate le foglie esterne, tagliateli a metà ed eliminate anche la barba interna. Tagliate i carciofi a spicchietti e immergeteli mani a mano in acqua fresca. In un largo tegame fate rosolare il guanciale co 4/5 cucchiai d’olio, aggiungete i cipollotti e dopo qualche minuto i carciofi. Unite anche le fave e i piselli, coprite a filo con il brodo e cuocete per circa 20 minuti a fiamma media. A metà cottura aggiungete la lattuga. A fine cottura cospargete con la menta tritata, aggiustate di sale e completate con un filo di olio a crudo e una manciata di pepe.

Alice

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.