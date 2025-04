Volley Santa Croce, i Lupi espugnano Grosseto dopo una rimonta super

Dice il grande Julio Velasco: “Si può giocare male, ci si può allenare male, ma non si molla. Se si molla sono dolori”. Citazione che calza splendidamente per la Codyeco Lupi: non importa quanto sia sotto, quanto stia giocando male, quante difficoltà abbia. Finchè c’è margine, proverà a risalire. È successo tante volte, in stagione; è successo anche a Grosseto, contro un’Invicta reduce da sette vittorie consecutive e avanti, meritatamente, 2-1.

Caproni febbricitante, altri ragazzi non al meglio. Le fatiche del viaggio andata e ritorno in Puglia e delle partite di Coppa. Un solo allenamento di rifinitura e poco tempo per preparare una gara importante. Turno infrasettimanale e viaggio a ridosso del match. Nella qualità della prestazione queste cose si sono viste, nel risultato, alla fine, no, perché i ragazzi di Pagliai e Bocini hanno fatto tornare i conti portando a casa punti fondamentali per continuare ad alimentare non solo il sogno play-off, ma anche quello di terminare la regular season in vetta. Non si molla, appunto.

Un grande ringraziamento va ai tifosi, della Curva Parenti e non solo, che si sono presentati a Grosseto di mercoledì sera per sostenere i ragazzi. Il pubblico biancorosso tornerà ad applaudire i propri beniamini mercoledì 30 aprile, ore 21.00, Pala Parenti, recupero della ventottesima giornata rinviata per la concomitanza con le esequie di Papa Francesco. Avversaria di turno sarà la NPSG Trading Log La Spezia, squadra di grande potenziale.

Starting six

Mignano-Da Prato, Colli-Pahor, Simoni-Caproni (Bini) per la Codyeco

Cordano-Pellegrino, Alessandrini-Rossi, Ielasi-De Matteis (Spignese) per l’Invicta.

1 set

Buona partenza dei Lupi, subito in palla con i centrali. Grosseto reagisce con Pellegrino. Colli trova il doppio vantaggio giocando sul muro, 8-10 e Da Prato tira forte la parallela, 9-12. Due errori di misura dei biancorossi riportano sotto gli avversari, ma Colli mura Pellegrino e chiude la serie a favore dei padroni di casa. Ace del capitano per il 13-15. Quando Pahor chiude il contrattacco del +3, coach Rolando chiama time-out. Ancora un diagonale di Pahor, 14-18, poi Pellegrino la mette fuori. È una Codyeco in ritmo. Il secondo discrezionale dei padroni di casa arriva sul 14-20. Il set-point lo conquista Da Prato, Invicta si arrende definitivamente facendosi fischiare invasione.

2 set

Grosseto parte bene ma i Lupi ci sono. Gran palla Mignano-Simoni per il pareggio. L’Invicta rispetto al primo set alza le percentuali di tutti i fondamentali, i biancorossi si trovano a rincorrere, 11-9. Una serie al servizio di Pellegrino consiglia a Pagliai di ricorrere al primo time-out del set. La Codyeco non riesce a recuperare il break e il nervosismo porta i ragazzi a commettere qualche errore di troppo. Dentro Attuoni. Pellegrino firma il 18-14 e poi il 20-15. Invicta in questo frangente gioca meglio. Pagliai ricorre al secondo time-out. Il punteggio scivola via a favore dei padroni di casa. Chiude Alessandrini.

3 set

La squadra di casa parte di slancio, 4-0 e subito Lupi a raccolta intorno a Pagliai. Alessandrini trova il mani-fuori, ma Colli mette palla a terra e mura. 5-2. Grosseto commette qualche errore in attacco di troppo e anche coach Rolando, sul 7-6, ricorre al tempo. Pellegrino ritrova il campo e firma il 10-7. Ace di Rossi per il 12-8, la mette anche Ielasi per il +5 a favore dei padroni di casa. Secondo discrezionale di Pagliai, che poi prova il doppio cambio. Alessandrini ferma subito Attuoni, 16-9. Reagisce Colli, lo imita Simoni ben servito da Camarri. Segue un errore di Alessandrini, 16-12. Pellegrino va a segno con un pallonetto, poi mette fuori il servizio. Pagliai chiude il doppio cambio. Dentro Matteini per Pahor. Il giovane laterale mette subito due palloni a terra, 19-16. L’errore in attacco di Ielasi costringe anche Rolando a interrompere il gioco. Il set prosegue punto a punto, la Codyeco cerca il break giusto per ribaltare l’inerzia. Sul 22-20 Alessandrini la mette fuori, almeno secondo il direttore di gara. Lupi a -1. Il diagonale di Colli esce, ma il capitano rimedia subito spennellando le mani a Cordano. 23-22. Pellegrino guadagna il set-point, poi è il palleggiatore di casa a chiudere la strada a Da Prato.

4 set

I Lupi ripartono con Matteini subito dentro. Invicta, però, riparte a gas aperto, 5-2. Sull’8-6 dentro Baldini per un Caproni non al meglio. Matteini prende il muro del -1. Ancora Matteini per 9-9, poi Pellegrino mette la palla fuori e i Lupi guadagnano il +1. Time-out di Rolando. Baldini strappa a muro il 10-12. Ace di Matteini per il 10-13, la Codyeco è tornata. Dentro Pahor. Colli per l’11-14, poi muro di Simoni, +4. Il secondo time-out di Grosseto arriva sul 13-17. Di nuovo in campo Matteini per il giro davanti. Doppio punto in attacco dello schiacciatore pratese. Colli di seconda linea per il +5, poi mura Da Prato. Gran quarto set per gli ospiti. Baldini e Mignano confezionano una gran palla per il 18-23. Il set-point è di Matteini. Errore di Grosseto per la chiusura.

5 set

Il tie-break riparte con Matteini e Baldini dentro. La Codyeco scappa sull’1-3, Colli firma il +3 e Rolando chiama tie-break. Al rientro rosso diretto per Alessandrini. Baldini chiude il 3-8. Ace di Colli al cambio campo, poi la “pipe” del 6-10 sempre del capitano un quinto set d’autore per lui. Secondo time-out di Rolando. Terza “pipe” di fila per Colli. Rossi trova il 9-12. Time-out Pagliai e al rientro lo stesso schiacciatore non trova il campo. Punto del solito Pellegrino ma è sontuoso Colli per il matchpoint. Grosseto commette errore diretto e per i biancorossi è festa grande.

Invicta Grosseto-Codyeco Lupi S. Croce 2-3

Parziali: 19-25, 25-18, 25-22, 18-25, 10-15

Invicta Grosseto: Lazzeretti, Spignese (L), De Matteis 6, Cordano 4, Pellegrino 23, Alessandrini 13, Barbini, Rossi 12, Fiorini, Ielasi 6, Benedettelli. All. Rolando 2^ All. Feltri

Codyeco Lupi S. Croce: Civinini, Baldaccini(L), Maletaj, Camarri, Baldini 3, Colli 26, Matteini 13, Simoni 9, Da Prato 7, Caproni 4, Mignano 1, Pahor 7, Bini (L), Attuoni. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

Arbitri: Barbara Audone, Mirco Totò

Fonte: Lupi Santa Croce - Ufficio Stampa