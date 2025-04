Zona ospedale e scale mobili, FdI Fucecchio: "Servono sicurezza e manutenzione"

Fratelli d'Italia Fucecchio ha rilasciato una nota in cui si evidenzia come, nel corso di questi mesi, siano state presentate diverse mozioni e interrogazioni relative a temi quali la sicurezza, la pulizia delle scale e il blocco della scala mobile. Nel comunicato si sottolinea che "quella zona, cruciale per l'accesso al paese, necessita di maggiore attenzione".

Ogni settimana, migliaia di persone usufruiscono del parcheggio e dei relativi ascensori, sia come residenti che come utenti dell'ospedale e di altri servizi. Il gruppo consiliare ha già presentato vari atti in seguito a segnalazioni ricevute dai cittadini e alla conoscenza diretta delle problematiche. In particolare, si sollecita il ripristino di un sistema di videosorveglianza efficiente su tutto il territorio comunale, con un focus su quella zona, recentemente colpita dalla microcriminalità. L'approvazione della mozione sulla sicurezza del presidio ospedaliero e delle aree circostanti viene considerata un segnale positivo per il futuro.

Viene anche posta particolare attenzione sulla manutenzione e sulla pulizia degli ascensori e del vano scale, spesso in condizioni non adeguate, sebbene rappresentino una delle porte principali di accesso al paese alto. Si segnala che quella che avrebbe dovuto essere una zona di passaggio sicura si è trasformata in un punto di rischio.

Inoltre, viene evidenziato come, a distanza di anni dall'inaugurazione, nessuna amministrazione sia riuscita a ripristinare la scala mobile, che potrebbe migliorare l'accesso dal parcheggio di Piazza Toscanini, in particolare per le persone appartenenti alle fasce più deboli della popolazione. La gestione degli ascensori deve garantire un servizio fruibile da tutti, con una particolare attenzione a chi necessita dei servizi offerti dall'ospedale San Pietro Igneo. Infine, viene espressa preoccupazione per la manutenzione delle grandi opere e, in particolare, si teme che anche il futuro parcheggio interrato possa essere lasciato senza cure, diventando un "contenitore di cemento" privo di manutenzione.

Notizie correlate