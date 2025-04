25 aprile a Firenze, Funaro: "Sobrietà ovvia per il Comune in celebrazioni simili"

Si sono svolte le celebrazioni per la Liberazione a Firenze. A margine dell'evento del 25 aprile la sindaca Sara Funaro ha dichiarato: "Il richiamo alla sobrietà è ovvio. Le istituzioni fanno sempre cerimonie sobrie e il Comune di Firenze questo lo ha sempre fatto. Il 25 aprile è un momento istituzionale del nostro Paese, va celebrato e va celebrato con la massima attenzione".

Ancora Funaro: "Non do interpretazioni dei messaggi degli altri, dico semplicemente che per noi la sobrietà è un concetto istituzionale e le cerimonie che il Comune di Firenze porta avanti questo sono".

Al suo primo 25 aprile da sindaca, Funaro ha aggiunto: "Grazie a tanti uomini e a tante donne abbiamo un Paese democratico, un Paese libero. Oggi più che mai dobbiamo ricordare la Resistenza, dobbiamo ricordare chi ha lasciato la propria vita, e farne tesoro per il futuro. E' un momento per me molto emozionante. È una giornata anche più particolare perché siamo nel momento del lutto di Papa Francesco e prima della cerimonia faremo un minuto di silenzio per ricordarlo".

