Il sindaco di Grosseto contro l'Anpi: "Festeggio il 25 aprile anche senza di loro"

"Festeggio il 25 Aprile anche senza Anpi, che non ha più senso di esistere". Non ha usato mezze parole Antonfrancesco Vivarelli Colonna, a margine della deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti a Grosseto insieme al prefetto Paola Berardino. Il sindaco di Grosseto non è stato invitato dall'Anpi per le consuete celebrazioni, nel mirino la scelta di intitolare una via all'ex leader dell'Msi Giorgio Almirante.

"Questa è la festa di tutti, non solo della sinistra - ha aggiunto Vivarelli Colonna - Invece ci sono alcuni gruppi di persone che preferiscono usare la giornata per dividere e attaccare il governo. La strada ad Almirante? E' stata una scelta democratica. C'è stato un parere prefettizio e del consiglio comunale. Dunque, il popolo si è espresso. Nell'ottica della pacificazione nazionale abbiamo intitolato anche una via a Enrico Berlinguer. Chi parla solo di Almirante soffia solo sul vento della discordia".