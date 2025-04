25 aprile, Forza Italia Toscana: "Festa di tutti gli italiani"

"Il 25 Aprile è la festa di tutti gli Italiani, il ricordo delle tante donne e uomini che hanno combattuto per la libertà, nell’ottantesimo anniversario della Liberazione celebriamo i principi fondamentali della nostra Repubblica, in una ricorrenza solenne che deve rafforzare il senso di comunità e non dividere il Paese in sterili contrapposizioni. Le parole pronunciate il 25 aprile 2009 dal Presidente Silvio Berlusconi a Onna siano d’ispirazione per tutti: ‘Il nostro compito, il compito di tutti, è quello di costruire finalmente un sentimento nazionale unitario. Dobbiamo farlo tutti insieme, quale che sia l’appartenenza politica, per un nuovo inizio della nostra democrazia repubblicana, dove tutte le parti politiche si riconoscano nel valore più grande, la libertà, e nel suo nome si confrontino per il bene e nell’interesse di tutti'". Lo dichiara, a nome di Forza Italia Toscana, il segretario regionale del partito, Marco Stella.

"Il discorso del Presidente Berlusconi, che fu salutato con approvazione anche dalla sinistra - evidenzia Stella - si dimostra ancora oggi attuale. Il 25 aprile dev’essere sottratto a logiche di parte per mantenere vivo l’impegno di chi si è battuto in nome della democrazia. La libertà è il valore che deve unirci. Per questo motivo delegazioni di forza Italia oggi hanno partecipato alle celebrazioni in tutta la Toscana".

Fonte: Ufficio stampa