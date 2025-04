Antenna Trasparente, a Empoli 30 giorni per le osservazioni sui nuovi impianti

Si è tenuta ieri, giovedì 24 aprile 2025, l'assemblea pubblica per la presentazione degli aggiornamenti del Piano comunale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e del nuovo Regolamento, all'interno del piano Antenna Trasparente. Al Cenacolo degli Agostiniani i tecnici dell'azienda Polab Srl, consulente del Comune per la redazione del Piano, hanno informato la cittadinanza presente in sala sugli sviluppi per il Piano che dovrà essere portato al voto in Consiglio comunale.

A introdurre la serata l'assessora alla Qualità della Vita e alla Transizione Ecologica del Comune di Empoli, che ha parlato dell'impegno dell'amministrazione comunale per un piano trasparente e accessibile, iniziato fin dai primi giorni del mandato amministrativo con il mini-sito web dedicato, passato poi per incontri e assemblee pubbliche, ultima quella di novembre scorso sempre al Cenacolo. L'evento di oggi va a chiarire i passaggi che porteranno al nuovo Piano, con la possibilità da parte della cittadinanza di far giungere segnalazioni in merito alle ipotesi di sviluppo delle compagnie di telefonia mobile.

A entrare nel dettaglio l'amministratore unico e il direttore tecnico di Polab, Alfio Turco e Matteo Citti.

Al 31 ottobre del 2024 sono giunti i programmi di sviluppo della rete da parte dei titolari di impianti e infrastrutture telematiche, con anche l'ubicazione di nuovi impianti e nuovi infrastrutture.

Queste le ipotesi di localizzazione giunte per il 2025. Questo non significa che in ogni area saranno realizzati nuovi impianti o nuove strutture, ma che i piani di sviluppo individuano come utili l'inserimento in quelle aree per la copertura di rete mobile

Area Parco di Serravalle - Nuovo impianto

Area Giardini di Maratona - Impianto esistente

Parcheggio Via Giuntini - Nuovo impianto

Rotatoria Via Viaccia - bretella Empoli Est - Nuovo impianto

Parcheggio Via Val Pusteria - Impianto esistente

Area Via della Cooperazione - Impianto esistente

Rotatoria Centro Commerciale - Nuovo impianto

Area Magazzino Comunale - Nuovo impianto

Parcheggio Via I Maggio - Nuovo impianto

Campo Sportivo Via di Pozzale - Nuovo impianto

Parcheggio Via della Liberta' - Nuovo impianto

Nella serata è stato specificato che l'area del Parco di Serravalle è in sostituzione dell'area di via Bertolaccini e Valentini a Cortenuova.

Dopo il piano, è aperta la fase partecipativa che durerà 30 giorni. Il limite di legge è di 15 giorni, ma l'amministrazione comunale ha voluto raddoppiare il limite di giorni disponibili per poter raccogliere osservazioni e proposte da parte di cittadini, comitati, associazioni e altri soggetti interessati.

Farlo sarà molto semplice: nella sezione del mini-sito web Antenna Trasparente al link https://antenna-trasparente.comune.empoli.fi.it/programma-comunale-telefonia/ è stato pubblicato il Piano con tutte le informazioni utili e il modulo da compilare e inviare per la presentazione delle osservazioni. E lo si può consultare anche nella pagina "procedimenti in corso" https://garante-informazione-partecipazione.comune.empoli.fi.it/procedimenti-in-corso/programma-comunale-degli-impianti-radio-base/ del mini sito Garante Informazione Partecipazione.

LA DICHIARAZIONE

“Polab società incaricata dal Comune di Empoli ha presentato nella serata di ieri, 24 aprile, l'aggiornamento del Regolamento Comunale e della Mappa delle localizzazioni degli impianti di telefonia mobile – ha spiegato l’amministratore unico Alfio Turco - . Come da disposizioni di legge, ogni Comune toscano recepisce ogni anno alla data del 31 ottobre i programmi di sviluppo delle reti da parte di gestori e Tower Company: il Comune di Empoli ha deciso di governare questo processo, che ricordiamo non è obbligatorio ma risponde all’esigenza di non subire passivamente le decisioni localizzative da parte delle società private. Lo strumento di programmazione è previsto e regolato dalle indicazioni contenute nella normativa vigente in materia, ed in particolare nella Legge Quadro 36/2001 e nella Legge Regione Toscana 49/2011. Si tratta di un percorso di programmazione attraverso il quale il Comune è in grado di qualificare in anticipo, tecnicamente, i migliori siti possibili per rispondere alle esigenze di eventuali future installazioni – ha proseguito Turco - , tenendo conto dell’obiettivo della minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici per la popolazione. A questo scopo servono le analisi tecniche di tipo previsionale che possono anche essere rappresentate graficamente, mostrando in anticipo la potenzialità delle soluzioni individuate come preferenziali. L'aggiornamento 2024-2025 ha preso in esame in tutto 11 localizzazioni, nello specifico: 2 siti, presenti in precedenti programmi, sono già in corso di realizzazione, 3 siti già esistenti, per i quali sono previste solo delle riconfigurazioni e 6 nuovi siti individuati sulla base dei programmi di sviluppo delle reti dei gestori”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate