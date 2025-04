Basket e Cuoio in lutto: è scomparso Francesco Pedeni

Francesco Pedeni è scomparso a soli sessantun anni. Ex giocatore di basket, da qualche anno lavorava come creativo in un'azienda di calzature di Castelfranco di Sotto.

Aveva cominciato la sua carriera a Livorno nella Libertas poi era andato alla Golfo Piombino in cui aveva disputato il campionato Serie B d'Eccellenza, aveva giocato anche nel Don Bosco.

Chiusa la carriera sportiva, era entrato nella moda e era un volto conosciuto della Andia Fora di Castelfranco.

La salma è stata trasferita alla sala del commiato esterna al Cimitero dei lupi a Livorno, mentre il funerale sarà celebrato sabato 26 aprile, alle 15, nella chiesa di San Pio X, alle Sorgenti, prima della cremazione del feretro.

“La Libertas Livorno 1947 piange la scomparsa dell’ex cestista Francesco Pedeni a cui è legata una significativa parte della rinascita del basket livornese. Francesco, ex giocatore nelle squadre giovanili della Libertas, è stato aggregato alla prima squadra a metà degli anni ‘80 e, successivamente, ha contribuito con il Don Bosco a scrivere pagine importanti del basket labronico” si legge sulla pagina Facebook di Libertas Livorno 1947.

Notizie correlate