Cocaina e contanti in auto, tre arresti a Rosignano

Tre persone tra i 22 e i 39 anni, tutte di origini tunisine, sono stati arrestate a Rosignano Marittimo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri hanno fermato un'auto sospetta in località Giardino, a bordo c'erano i tre, tutti con precedenti: sono stati trovati con cocaina e centinaia di euro in contanti.

La successiva perquisizione, estesa anche alle abitazioni dei tre, ha permesso di recuperare 367 grammi di cocaina e 4.740 euro in contanti, verosimilmente provento di attività illecita. Tutto è stato sequestrato, i tre sono stati arrestati e si trovano in carcere.

