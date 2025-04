Croce Rossa Empoli, parte l'ambulanza con medico a bordo

L’Unità di strada della Croce Rossa di Empoli evolve. Il servizio che da oltre di 10 anni impegna i Volontari di rosso vestiti settimanalmente negli anni è sempre migliorato, dalla formazione dei Volontari stessi che svolgono il servizio fino al rapporto con i senza tetto che, di settimana in settimana, si rafforza grazie alla fiducia che da anni ormai si va consolidando.

In questa crescita continua, ieri sera per la prima volta insieme alla squadra dei volontari è partita un'ambulanza con medico a bordo per effettuare un servizio di assistenza medica ai senza fissa dimora.

Il Comitato di Empoli di Croce Rossa si impegnerà per mantenere questo servizio attivo, in modo da poter dare ai senza fissa dimora ancora più assistenza.

