Il SuperEnalotto premia la Toscana e precisamente Pieve a Nevole, in provincia di Pistoia. Nel concorso di giovedì 24 aprile, riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” da 34.183,12 euro l’uno presso la Tabaccheria Boschi in via Marconi, 13.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma sabato 26 aprile sale a 24,2 milioni di euro.