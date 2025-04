Fermata in porto a Piombino per irregolarità nave che trasporta acciaio

Guardia costiera in azione in porto a Piombino. È stato emesso un provvedimento di fermo per la nave da carico Lago di Fiastra, battente bandiera della Liberia. Impiegata nel trasporto di blumi di acciaio, era arrivata in porto il 20 aprile da Vishakhapatnam (India) e avrebbe dovuto lasciare gli ormeggi nella giornata del 26 aprile per fare rotta su Algeciras (Spagna).

Dopo una lunga ispezione è arrivato il provvedimento. Gli accertamenti hanno hanno evidenziato le condizioni 'sub-standard' dell'unità con il riscontro di 11 irregolarità - di cui due molto gravi - che hanno determinato la necessità per gli ispettori di procedere a impedire alla nave di riprendere la navigazione. Nel dettaglio, gli ispettori della guardia costiera hanno rilevato gravi violazioni al sistema di gestione della sicurezza a bordo, nonché carenze relative ai dispositivi di prevenzione e lotta antincendio e prevenzione degli infortuni.

La stessa unità, peraltro, era stata già sottoposta appena pochi giorni fa ad un'analoga visita ispettiva da parte di funzionari della bandiera che avevano riscontrato ben 28 irregolarità. La nave attualmente è ferma in porto.

