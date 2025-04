A Fucecchio l'Equiraduno del Giubileo

Fucecchio si prepara ad accogliere un evento di grande suggestione e valore simbolico: sabato 26 aprile, sul Poggio Salamartano, nel cuore del centro storico della città, si terrà la cerimonia di benvenuto per il passaggio dell’Equiraduno del Giubileo, un’iniziativa unica che unisce fede, tradizione e promozione del territorio.

L’Equiraduno del Giubileo fa parte della Horse Green Experience – Giubileo 2025, un progetto promosso da Final Furlong, patrocinato del Dicastero dell’Evangelizzazione, in collaborazione con Simtur e Associazione Natura a Cavallo, e in partnership con l’Associazione Europea Romea Strata.

L’Amministrazione Comunale di Fucecchio, con il supporto della Pro Loco Fucecchio, dell’associazione Fucecchio Turismo e dell’associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio, accoglierà i pellegrini a cavallo e i rappresentanti della rete di imprese Final Furlong – ideatrice e organizzatrice dell’Equiraduno – e dell’associazione Romea Strata, realtà impegnate nella promozione del turismo equestre e dei cammini spirituali.

Il pomeriggio avrà inizio dalle ore 16 con i saluti istituzionali e la benedizione dei cavalli e dei cavalieri, che giungeranno sul Poggio Salamartano accolti dalla cittadinanza. A seguire si terrà il Brindisi della staffa, un gesto beneaugurante che suggella l’incontro tra i pellegrini e la comunità, e sarà presentato l’accordo quadro sottoscritto tra il Comune di Fucecchio, Final Furlong e l’associazione Romea Strata, volto a promuovere il turismo a cavallo e la valorizzazione dei percorsi storici del territorio. Alle 18 sarà celebrata la Santa Messa, e la serata proseguirà con la Cena dell’Equiraduno, un momento conviviale fra i partecipanti, l’amministrazione comunale e le associazioni coinvolte.

La città di Fucecchio, che ospita ogni anno il celebre Palio delle Contrade, ha da sempre un legame profondo con il mondo del cavallo. Sul territorio si contano numerosi maneggi, una clinica veterinaria specializzata e una vasta comunità di appassionati che mantiene viva la cultura equestre con passione e competenza. È proprio questa vocazione a rendere Fucecchio una tappa significativa del cammino dell’Equiraduno, crocevia ideale tra tradizione e futuro.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, le parole della sindaca Emma Donnini, che ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo dei pellegrini a cavallo: “Siamo felici di accogliere a Fucecchio i partecipanti all’Equiraduno del Giubileo. Un’iniziativa che valorizza la nostra città e promuove un turismo lento e sostenibile, capace di mettere al centro l’esperienza autentica del cammino, il contatto con la natura e la riscoperta dei luoghi. Crediamo in un modo di viaggiare che crea legami profondi tra persone e territori, e Fucecchio, con la sua storia, la passione per il cavallo e la forza delle sue tradizioni, è pronta a offrire tutto questo.”

Domenica mattina, i cavalli e i loro cavalieri riprenderanno il viaggio verso Roma, lasciando alle spalle un segno tangibile di accoglienza, spiritualità e senso di comunità.

