Dramma nel Grossetano, ciclista muore in un incidente

Un uomo di sessanta anni è morto in un incidente vicino a Grosseto. Era in sella alla sua bici in via Senese quando si è scontrato con un'auto intorno al primo pomeriggio del giorno della Liberazione. Al volante del veicolo un 33enne grossetano, che si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto l’elisoccorso Pegaso 1, un’ambulanza della Pubblica assistenza di Massa Marittima, un mezzo della Croce Rossa e l’automedica da Grosseto.

Per il sessantenne non c'è stato niente da fare. Presenti in via Senese anche le forze dell'ordine.