Livorno dedica una targa al partigiano Lanciotto Gherardi

Lunedì prossimo 28 aprile alle ore 15.15, sarà collocata una targa sull'edificio in via Pellettier 64 in memoria di Lanciotto Gherardi, partigiano del Comitato di Liberazione Nazionale livornese.

La targa è stata richiesta dal circolo PD San Marco Pontino proprio nel luogo dove Lanciotto Gherardi ha risieduto e dove hanno continuato a vivere i discendenti, con la seguente motivazione: “Vogliamo ricordare il suo grande coraggio ed onorare il suo enorme sacrificio umano per gli altri e per la libertà delle giovani generazioni livornesi.

Con questa iniziativa desideriamo anche aggiungere un ulteriore elemento di conoscenza riguardante la Resistenza livornese e il determinante contributo che le donne e gli uomini del nostro quartiere dettero alla Liberazione dal nazi-fascismo”.

Lanciotto Gherardi era un partigiano livornese della 3a Brigata Garibaldi, membro del PCI, dall’anima anarchica, antifascista militante e combattente per la libertà. Morì il 19 luglio del 1944, la mattina in cui Livorno venne liberata dai nazi-fascisti colpito da alcuni colpi di mitraglia all’addome e, per giunta, da fuoco amico. È morto pochi chilometri prima dell’ingresso delle milizie partigiane in città, in un agguato nei pressi di Quercianella. Aveva 42 anni, ha lasciato un figlio di 18 anni Alfredo (deceduto nel 2020), e la moglie Bruna. A Livorno gli è stata dedicata la sezione del PCI di via Garibaldi e intitolata una via nei pressi di Villa Fabbricotti.

Saranno presenti all'apposizione della targa: il sindaco Luca Salvetti, l'assessora alla Cultura con delega alla Toponomastica Angela Rafanelli, rappresentanti del circolo San Marco Pontino “Lanciotto Gherardi”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

