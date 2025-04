Per un turismo inclusivo e lento cresce il percorso ‘Fondovalle Poggiobonizio’

Un protocollo con i comuni interessati dal percorso e un lavoro in corso con la Regione per ulteriori sviluppi. Cresce il percorso di collegamento alla via Francigena denominato “Fondovalle Poggibonizio”, un itinerario di circa 28,5 km che parte nel territorio di San Gimignano, arriva e attraversa Poggibonsi, si collega quindi a Bellavista e a Staggia Senese dove si dirama in due tronconi: uno che va verso Castellina Scalo e si conclude a Monteriggioni, l’altro che si conclude a Abbadia Isola.

“Sulla Fondovalle stiamo portando avanti un progetto di rete coinvolgendo in un protocollo i Comuni interessati e quindi Monteriggioni, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa – dice l’assessora al turismo – L’obiettivo è quello di condividere l’unità di intenti per riconoscere il tracciato ai fini di una sua promozione nei circuiti del turismo lento e sostenibile”.

“C’è un lavoro che prosegue per valorizzare i percorsi storici presenti sul territorio – dice Valiani – In tal senso la ‘Fondovalle Poggiobonizio’ è il cuore dell’intero progetto perché collega la via Francigena alla via Romea Sanese tramite la via del Sale con un percorso di circa 14 km che stacca a Poggibonsi al Castello della Magione e attiva fino a Castellina in Chianti. E’ proprio questo uno dei punti di forza del percorso della Fondovalle ed è anche uno dei motivi per cui il percorso è nato”.

La “Fondovalle Poggiobonizio” è frutto di un impegno corale che si è svolto negli scorsi anni in collaborazione con l’Associazione Toscana delle Vie Francigene e con la Comunità Toscana del Pellegrino, oltre che con la Regione Toscana. “Il nostro impegno per promuovere il turismo lento e sostenibile prosegue – prosegue l’assessora – Una opportunità di crescita per la nostra comunità e per il nostro territorio in cui crediamo. Ringrazio i Comuni valdelsani per aver creduto insieme a noi a questa opportunità che intendiamo far crescere ancora grazie anche ad un intenso lavoro che stiamo portando avanti con la Regione Toscana”.

Inoltre domenica 27 aprile Poggibonsi ospiterà un importante evento dal titolo “JJ 2025 Joelette & Jubilee una carovana inclusiva” che vedrà come protagonisti assoluti persone diversamente abili percorrere, insieme ai propri accompagnatori, una parte dell’itinerario della “Fondovalle Poggiobonizio”, da San Gimignano a Poggibonsi. Lo faranno con l’ausilio di particolari carrozzine da trekking che consentono loro di partecipare alla suddetta escursione in totale sicurezza e comfort.

“Un’iniziativa, questa, che si inserisce, a pieno titolo, nello spirito tipico e più autentico dell’anno santo del Giubileo, inteso come simbolo di rinnovamento e speranza per l’intera umanità”, dice Valiani.

Il programma completo di domenica: ritrovo alle 9 presso il parcheggio Santa Lucia a San Gimignano. Una volta lasciati i pellegrini alcuni veicoli saranno condotti a Poggibonsi presso il parcheggio della stazione ferroviaria. La partenza è prevista per le10, in coincidenza con l’arrivo di coloro che giungeranno in autobus o in treno. L’arrivo, previsto a Poggibonsi, sarà in Piazza Rosselli alle 16,30, alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. Sarà allestito un punto ristoro a cura e offerto da UnicoopFirenze – Sezione Soci Poggibonsi.

L’evento “JJ 2025 Joelette & Jubilee una carovana inclusiva” è a cura di Comunità Toscana Il Pellegrino, Via Romea Sanese accessibile, Federazione Italiana Escursionismo, in collaborazione con Sentieri di Felicità e con il patrocinio del Comune di Poggibonsi.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

