Porta Romana, 'dialogo' artistico col gruppo Volarismus

"100 anni di eccellenze a Porta Romana. L'eredità artistica in evoluzione: L’arte di Porta Romana dialoga con il Gruppo Volarismus". L’evento, che si inaugura il 28 aprile 2025, alle ore 10.00, nella Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana, è parte delle celebrazioni in occasione dei 100 Anni di eccellenze a Porta Romana.

L’arte dei professori delle sezioni di pittura, scultura e arti grafiche del Liceo artistico dialogano con le opere del Gruppo internazionale Volarismus.

La mostra “L’arte di Porta Romana dialoga con il Gruppo Volarismus” intende sottolineare come la pratica artistica non conosca confini anzi può costituire argomento di dialogo, condivisione di interessi ed esperienze e divulgazione di nuovi e differenti stimoli per quanto riguarda i linguaggi artistici, gli stili e le tendenze. Infine può fornire delle ottime occasioni di confronto con altri artisti presenti sul territorio e costituire così una comunità dinamica di idee.

Nell’ottica di un rapporto più profondo con il liceo, l’artista Vít V. Pavlík, presidente dell’Associazione AJV, che quest’anno compie 100 anni come la scuola fiorentina, incontrerà gli studenti della sezione di pittura e terrà una lezione aperta con una performance musicale-pittorica.

Alla mostra “L’arte di Porta Romana dialoga con il Gruppo Volarismus” parteciperanno 17 artisti provenienti da cinque paesi nel mondo, ognuno con il proprio linguaggio, accomunati da una grande passione per l’arte ma soprattutto attivi e presenti nel panorama artistico contemporaneo, nazionale e internazionale.

Sono: Paola Adamo, Beatrice Bartolozzi, Teodor Buzu, Roberto Calò, Claudia Chianucci, Cecilia Chiavistelli, Silvia Coppetti, Michal Dubnický, Cristiano Ghelli, Mariana Ferratto, Ignazio Fresu, Pavel Klíma, Gustavo Maestre, Florinda Mungiello, Vít V. Pavlík, Tomáš Pergler, Alfredo Quaranta, Vasile Sarca, Rocco Spina, Lenka Sárová-Malíská, Elisa Zadi.

Il progetto “Volarismus” prende spunto da un’idea nata durante un symposium a Volary nel 2022, una ridente cittadina nella Selva Boema prossima al confine tra la Repubblica Ceca e la Germania, attuale punto di incontro artistico di personaggi che hanno fatto dell’arte la loro professione e la loro passione.

Volarismus: un concetto che distingue un tempo, uno spazio, un pensiero comune riguardo l’arte e il fare arte. Dal 27 luglio 2023 a Volary è nato ufficialmente il manifesto del gruppo “Volarismus” con sette soci fondatori: Vít V. Pavlík, Pavel Klíma, Lenka Sárová-Malíská, Michal Dubnický, Tomáš Pergler, Teodor Buzu, Vasile Sarca e Cecilia Chiavistelli.

Molti “Volaristi” sono professori di Accademia, e di scuole di arte, Vít V. Pavlík è direttore della Scuola d’arte della città di Volary e Presidente della storica Associazione degli Artisti della Boemia del Sud attiva dal 1922, AJV, di cui fanno parte molti degli artisti presenti in mostra; mentre Pavel Klíma è membro del Parlamento, Vice governatore della Boemia del Sud ed ex direttore della Scuola d’arte a Malsice. Teodor Buzu è professore alla scuola d’arte di Tabor. Tomáš Pergler è professore all’Accademia di Belle Arti di Praga. Vasile Sarca è ex ambasciatore culturale della Romania.

