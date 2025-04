Per il 25 aprile a Montopoli compaiono striscioni contro l'antifascismo

Proprio a poche ore dalla cerimonia-ricordo del 25 aprile, a Montopoli in Val d'Arno è stata fatta una scoperta che ha lasciato basite molte persone. "Antifascismo uguale mafia" è la scritta nera su fogli di carta bianchi apparsa al sacrario di San Sebastiano, dove è in programma l'inizio delle celebrazioni per gli ottanta anni della Liberazione. Gli striscioni sono due, in due lati diversi del sacrario.

Non si conoscono ulteriori dettagli, si sa che gli striscioni sono stati notati da una persona che vive nelle vicinanze e che, si suppone, sono stati affissi nella notte tra il 24 e il 25 aprile. Il luogo è simbolico: è una cappella dei caduti di guerra che spesso ospita eventi commemorativi e culturali legati al 25 aprile; lì ci sono le lapidi ai caduti e anche i resti di alcuni partigiani. Del fatto è informata anche l'amministrazione comunale di centrosinistra guidata da Linda Vanni, presente sul posto per la cerimonia del 25 aprile.

La scritta "Antifascismo uguale mafia" nel corso degli ultimi anni è stato uno dei cavalli di battaglia dell'estrema destra italiana, tanto che striscioni del genere - a opera del Blocco Studentesco - comparvero in diverse scuole italiane, causando sdegno e indignazione.

