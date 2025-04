Use Computer Gross vince ed è quinta

Finisce come era logico attendersi, con l’Use Computer Gross che passa 48-68 per sul campo di una Derthona che ormai non ha più niente da chiedere al campionato. Ma, risultato a parte, l’attesa era naturalmente per l’avversario playoff. Anche se l’ufficialità della Federazione si avrà solo domenica dopo la partita di Arezzo, conti e scontri diretti alla mano, i biancorossi con questa vittoria chiudono quinti e quindi, visto il quarto posto di Borgomanero dopo il successo di ieri sera con Quarrata, affronteranno proprio i piemontesi nei playoff con prima partita in trasferta. Il tutto dopo le finali nazionali Under 19 alle quali proprio Borgomanero, oltre ad Oleggio e Derthona, prenderà parte.

Maric si presenta con la specialità della casa, la tripla, e lo imita de Leone (0-5). C’è posto a referto anche per Quartuccio prima che Cissè muova il punteggio per i suoi. Pressioni non ce ne sono per nessuno e quindi la partita è piacevole con i biancorossi che tengono la testa avanti toccando il più 10 sull’8-18, punteggio col quale le squadre vanno al primo riposo. Rosselli riparte con due liberi dopo un attacco centrale al ferro ma si segna poco su entrambi i fronti anche se l’Use mantiene sempre un vantaggio rassicurante. Nel finale, però, la squadra di casa si riavvicina e, con Albertinazzi, va al riposo sul 22-27. Giannone la mette subito e poi lascia posto a Maric, mentre Derthona prende coraggio complice anche qualche palla persa empolese di troppo. La Computer Gross ogni tanto dà una sgassata, prima con Maric e poi con un gioco da tre punti di Baccetti, giusto per stare tranquilla: 28-41. La classica tripla in transizione di Maric regala il massimo vantaggio sul più 15 (29-44) e, già che c’è, il croato ne spara anche un’altra. Al 30’ siamo 31-47, tempino d 9-20. Giannone dall’arco per il 31-52 e De Leone ribadisce con 4 punti: parziale di 0-10, 31-57 e partita in ghiaccio. Inizia la girandola dei cambi, in campo i giovani Baldacci, Giantini e Regini e si arriva così al 48-68 finale.

48-68

GULLIVER DERTHONA BASKETBALL LAB

Di Meo 7, Fogliato 2, Lisini 3, Farias 4, Albertinazzi 2, Bellinaso 6, Korlatovic, Diodati 7, Aprile 2, Brizzi 4, osovic 8, Ouman 3. All. Ansaloni

USE COMPUTER GROSS

Giannone 13, Baldacci, Baccetti 4, Sesoldi 3, Rosselli 12, De Leone 8, Mazzoni, Quartuccio 2, Tosti 2, Giantini 1, Regini 4, Maric 19. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

All. Ansaloni

Parziali: 8-18, 22-27 (14-9), 31-47 (9-20), 48-68 (17-21)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa