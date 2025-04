25 aprile a Vinci, PD al Cdx: "L'Inno di Mameli è stato suonato".

In riferimento al comunicato diffuso dai consiglieri comunali di centrodestra in merito alla cerimonia del 25 aprile a Vinci, il Partito Democratico precisa alcuni elementi fondamentali, di seguito la nota.

Durante la cerimonia di commemorazione, che ha visto una partecipazione numerosa, l'Inno di Mameli è stato regolarmente suonato all'inizio, in occasione della deposizione della corona al monumento ai caduti. Quanto ai consiglieri firmatari del comunicato del centrodestra, solo uno di loro, il consigliere Alessandro Scipioni, era presente, e fin dall'inizio della cerimonia.

«Il consigliere Scipioni – sottolinea la capogruppo PD Cristina Bortolai – era presente fin dall'inizio e ha potuto constatare personalmente che l’Inno di Mameli è stato suonato dai ragazzi del CFCM. È difficile comprendere, allora, su quale base si costruiscano certe polemiche, tanto più in una giornata che dovrebbe essere dedicata alla memoria, non alle divisioni strumentali. Chi parla di rispetto del tricolore dovrebbe ricordarsi prima di tutto di rispettare la verità e il significato storico del 25 aprile. Non c’è spazio per polemiche di parte in una giornata che appartiene a tutti gli italiani liberi.»

Sulla scelta dei canti eseguiti, interviene anche il segretario del PD di Vinci, Francesco Redditi: «Come spiegato dalla capogruppo Bortolai la polemica è assolutamente sterile e falsa in quanto le ragazze e i ragazzi del CFCM hanno suonato non solo Bella ciao, ma anche l’inno di Mameli e l’Inno alla Gioia, regalando un’interpretazione peraltro estremamente toccante e potente. Ricordiamo, inoltre, che Bella ciao è un canto della Resistenza, patrimonio di chi ha combattuto per la libertà e per la nascita della Repubblica. Non dovrebbe esserci bisogno di spiegare che il 25 aprile celebra proprio quella lotta e quei valori. Chi tenta di ridurre Bella ciao a un fatto di parte mostra solo di non aver ancora compreso il significato profondo della Liberazione.»

Notizie correlate