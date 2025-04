25 Aprile: Montopoli conclude i festeggiamenti con una lettura dedicata all'Antifascismo e alle donne

“Donne a antifascismo. Scrivere e cantare la resistenza”. È questo il titolo dell’ultimo appuntamento della rassegna che si sta svolgendo in questi giorni a Montopoli dedicata alla pace e all’80esimo anniversario della Liberazione. Domenica 27 aprile alle 18 l’aula didattica del bosco di Montopoli ospiterà un incontro che mette al centro le donne e il loro ruolo nella Resistenza italiana.

Ospiti: Beatrice Salvioni, Orsola Severini e Letizia Fuochi, a moderare l’incontro Giulia Faggioli e Sabrina Orti.

Beatrice Salvioni è la giovane autrice che ha trattato il tema della guerra nei suoi primi due libri La Malnata, romanzo d’esordio e caso letterario del 2021, e La Malacarne. Due storie verosimili, ispirate ai luoghi della guerra conosciuti e vissuti dall’autrice, due storie che parlano di disobbedienza al femminile.

Orsola Severini è autrice del romanzo “La quarta compagna”. Ispirato a una storia vera, La Quarta Compagna rende omaggio alle tante donne combattenti italiane che, durante il regime fascista e per tutto il secolo scorso, hanno lottato per difendere il proprio senso di giustizia, a costo di perdere tutto ciò che avevano.

Letizia Fuochi storica e cantautrice ha realizzato il disco La Scelta. Si tratta di un concept album di undici tracce resistenti, soprattutto femminili: dalla lotta partigiana italiana alla guerra civile spagnola, dalla brutalità del golpe di Pinochet, alla tragedia dei desaparecidos argentini, che Letizia racconta con la sua voce unica, tra musica e parole.

«Abbiamo fortemente voluto un evento dedicato alle donne per raccontare il loro impegno e il loro ruolo attivo durante la Resistenza – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessora Kendra Fiumanò – sarà una conversazione per raccontare un lato meno conosciuto di quel periodo. Parleremo anche di disobbedienza e della doppia discriminazione subita dalle donne, in quanto disobbedienti e in quanto donne. Sarà l’occasione per ascoltare tre intellettuali che hanno dedicato parte del loro lavoro a restituire la voce a quelle donne raccontandole o immaginandone le storie».

Si chiude così un programma dedicato al 25 aprile che ha voluto rivolgersi in particolar modo ai giovani e alle giovani, offrendo spunti di riflessioni e occasioni di dialogo su temi come la guerra e la pace, la resistenza e di libertà.

Fonte: Comune di Montopoli Valdarno

