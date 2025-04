Auto sbanda e sfonda la porta del Memoriale delle Deportazioni di Firenze

Ieri sera un'auto ha sfondato la porta del Memoriale delle Deportazioni, la struttura che a Firenze ricorda la Shoah.

Lo rende noto il Comune dopo gli accertamenti della polizia municipale. "Dalla ricostruzione - spiega Palazzo Vecchio - è emerso che si tratta di un evento accidentale. Sono già state attivate le procedure per mettere in sicurezza la struttura" che si trova nel quartiere di Gavinana. Un'auto, per una manovra sbagliata del conducente, è finita contro l'ingresso. Oltre ai vigili, fanno accertamenti anche i carabinieri.

Già stamani è previsto l'intervento di una ditta per chiudere in modo provvisorio l'ingresso. Inoltre sarà garantita una guardiania a tutela del patrimonio custodito nel Memoriale fino alla riparazione della porta. Per le attività del Memoriale saranno utilizzati gli altri accessi disponibili.

Notizie correlate