Club Automobilistico “La Gherardesca”: 6 auto d'epoca pronte a partire da Pisa a Innsbruck

Si avvicina la partenza del viaggio che porterà sei auto del Club Automobilistico “La Gherardesca” lungo la Statale n° 12 dell’Abetone e del Brennero da Pisa fino a Innsbruck. Il primo maggio si sitroveranno a Pisa, alle ore 8.00, sotto la fontana dei putti in Piazza dei Miracoli per iniziare la riscoperta di una forma ormai dimenticata di turismo “lento”, un viaggio che sia un’esperienza e non un trasferimento, per vivere la strada e non correre verso la meta. Godere dell’ospitalità, dei paesaggi, dell’accoglienza di territori sempre meno frequentati dai forzati del “mordi e fuggi”.

“Vogliamo rivivere le atmosfere di fine anni sessanta ripercorrendo fedelmente ogni curva, attraversando i centri storici. E lo faremo con sei auto di allora, dal 1° al 4 maggio”. Questo il progetto del Club Automobilistico “La Gherardesca”, sintetizzato dal presidente Giancarlo Catarsi, alla guida di un gruppo che includerà chi questa atmosfera l’ha già vissuta, ma anche qualcuno a cui questi valori possano essere trasmessi e fatti apprezzare. Per l’evento sarà riproposto il marchio “Hola 50”, con il quale il club identifica questo tipo di eventi, ed è stata rilanciata la omonima pagina Facebook, che sarà aggiornata con foto e video “on the road” girati da un operatore professionista.

Fonte: Club Automobilistico “La Gherardesca”

