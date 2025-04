Comune di Viareggio e PRefettura di Lucca lanciano "Be a rebel. La creatività per il bene comune"

Esaltare la creatività come strumento di ribellione positiva e partecipazione attiva dei più

giovani.

È sotto questi auspici che dalle ore 9:30 del prossimo 10 maggio il quartiere viareggino di Varignano ospiterà il Festival culturale "Be a rebel. La creatività per il bene comune".

La rassegna, che si svolgerà lungo l'arco dell'intera giornata, è stata fortemente voluta dal Prefetto Giusi Scaduto e dal Sindaco Giorgio del Ghingaro, e immediatamente condivisa dal dirigente scolastico dell'Istituto Don Milani Nella de Angeli.

Un intenso lavoro di squadra - con il prezioso supporto del dr. Emanuele Palagi - che negli scorsi mesi ha visto crescere l'adesione delle associazioni del territorio e che porterà ad un'autentica e gioiosa "invasione" degli spazi pubblici chiamati a rivivere come laboratori, sale di lettura, palchi teatrali e musicali, palestre.

Sono, infatti, tante le iniziative in programma, rivolte non solo ai più giovani ma a chiunque abbia curiosità e voglia di scoprire nuovi modi in cui è possibile superare barriere e divisioni.

Il filo conduttore della giornata sarà proprio quello di creare spazi aperti di condivisione e confronto in cui coltivare ed alimentare mente, cuore, empatia, rispetto reciproco.

Perché se la socialità non può, per definizione, essere divisiva, certamente un'esperienza immersiva tra arte, sport, immaginazione e sperimentazione, è il modo migliore per acquisire stimoli, oltre che per arricchire il patrimonio collettivo di una città dove la cultura è già di casa.

Fonte: Prefettura di Lucca

