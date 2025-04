Corteo del Primo Maggio e corteo antiviolenza: cambi della viabilità ad Empoli

Martedì 29 aprile e giovedì primo maggio 2025 a Empoli si terranno due manifestazioni che interesseranno alcune vie e piazze del centro cittadino. Pertanto entreranno in vigore alcune modifiche temporanee al transito e alla sosta solo per il tempo necessario al loro passaggio.

CORTEO CONTRO LA VIOLENZA IN ONORE DI MAATI MOUBAKIR

Con ordinanza 174 del giorno 24 aprile 2025, il giorno 29 aprile per tutto il percorso del corteo che partirà da piazza XXIV Luglio, per via Francesco Ferrucci, via Giuseppe del Papa, via Cosimo Ridolfi, via del Giglio, Canto Guelfo e piazza Farinata degli Uberti, dalle 9.15 sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo.

CORTEO DEL 1° MAGGIO

Percorso della manifestazione: piazza Don Giovanni Minzoni, via Roma, piazza della Vittoria, via Jacopo Carrucci, via Fratelli Rosselli, via Bonistalli, piazza Antonio Gramsci, via Tinto da Battifolle, piazza della Vittoria.

Con ordinanza 175 del giorno 24 aprile 2025, dalle 7 del giorno primo maggio 2025 e fino al termine della manifestazione, in piazza Don Minzoni ambo i lati del tratto compreso fra il viale Palestro, via Bettino Ricasoli e via Roma, saranno disposti divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; in via Roma – 1° e 2° tratto ambo i lati dell'intera strada, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; piazza della Vittoria, ambo i lati del tratto compreso fra via Tinto da Battifolle e via Curtatone e Montanara, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; in via Jacopo Carrucci, lato destro del tratto compreso tra piazza della Vittoria e via Amendola, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; via Fratelli Rosselli, ambo i lati del tratto compreso tra via Bonistalli e via Amendola, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo.

Le disposizioni proseguono in via Bonistalli ambo i lati del tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e piazza Gramsci, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; piazza Gramsci, lato destro del tratto compreso tra via Bonistalli e via Vincenzo Salvagnoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; via Vincenzo Salvagnoli, lato destro del tratto compreso tra piazza Gramsci e via Tinto da Battifolle, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo.

Infine, in via Tinto da Battifolle intera strada, divieto di transito eccetto veicoli quelli utilizzati nel corteo.

Inoltre, dalle 8 del primo maggio 2025 e fino al termine della manifestazione, in via Curtatone e Montanara all'intersezione con viale Palestro, divieto di transito; via Ricasoli, all'intersezione con via Tripoli, divieto di transito; via Giovanni da Empoli, all'intersezione con via Tripoli, divieto di transito e direzione obbligatoria a sx; in via De Amicis all'intersezione con via Fucini, divieto di transito; via Masini, all'intersezione con via Bardini, divieto di transito e direzione obbligatoria a dx; via Pievano Rolando, all'intersezione con piazza Guido Guerra, divieto di transito e direzione obbligatoria a sx; via Giovanni Del Papa, all'intersezione con via Ridolfi, divieto di transito e direzione obbligatoria a dx.

Le misure temporanee di viabilità si concludono in via del Giglio, all'intersezione con via Ridolfi, divieto di transito e direzione obbligatoria a dx.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli

