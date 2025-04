Il 23 Aprile si è costituito il Comitato referendario sulla Cittadinanza della Valdera, un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di coordinare e rafforzare le azioni territoriali a sostegno del referendum sulla cittadinanza, tema centrale per una società più inclusiva, giusta e democratica.

Grazie a questo referendum verranno ridotti da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia richiesti per poter avanzare la domanda di cittadinanza italiana che, una volta ottenuta, sarebbe automaticamente trasmessa ai propri figli e alle proprie figlie minorenni.

Questa semplice ma fondamentale modifica rappresenterebbe una conquista decisiva per la vita di molti cittadini di origine straniera. In Italia si stimano circa 2.5 milioni di persone con radici ormai consolidate. Sebbene non abbiano una “cittadinanza” ufficialmente riconosciuta, da moltissimo tempo sono già cittadini a tutti gli effetti, contribuendo alla vita economica del paese e partecipando attivamente alla vita sociale e culturale delle comunità in cui vivono. I loro figli, nati e cresciuti in Italia, si sentono giustamente italiani. È il momento di cambiare l’attuale legge del 1992 che ancora li costringe a rimanere formalmente "stranieri" per troppo tempo, limitando loro la sfera dei diritti più elementari, anche quelli costituzionali..

Il Comitato si inserisce nel percorso dei cinque quesiti referendari, al fine di poter massimizare la sensibilizzazione della popolazione all’importanza di dare voce ai cittadini attraverso il voto referendario, creando sinergie anche con quattro quesiti dedicati al mondo del lavoro. Si tratta di un pacchetto referendario unitario, che mette al centro i diritti fondamentali di milioni di cittadine e cittadini. Ogni realtà associativa o partitica coinvolta nel comitato sarà libera di declinare il proprio impegno secondo priorità e modalità coerenti con la propria identità e missione.

Il Comitato Referendario Cittadinanza della Valdera si collega e si riconosce nel quadro del comitato nazionale, contribuendo a portare sul territorio locale i contenuti, le proposte e le campagne comuni, con l’obiettivo di amplificarne la portata e renderli accessibili e partecipati anche a livello di comunità.

Uno degli obiettivi fondamentali del Comitato è garantire una presenza capillare su tutto il territorio della Valdera, coinvolgendo ogni area e ogni comunità, per promuovere un’informazione diffusa e accessibile a tutte e tutti.

Il comitato vuole essere uno spazio di confronto e collaborazione, aperto a realtà associative, politiche, sindacali, culturali e civiche, dove condividere strumenti, idee e iniziative, evitando sovrapposizioni e potenziando l’efficacia del lavoro comune.

Un primo segnale importante in questa direzione è arrivato con la tappa della Carovana della Cittadinanza, che ha fatto sosta a Pontedera all’inizio di aprile, dando slancio a un percorso di partecipazione che prosegue ora a livello locale.

Da oggi fino alle giornate di voto dell’8 e 9 giugno, il Comitato lavorerà per promuovere la conoscenza dei referendum e dei loro contenuti, organizzando iniziative pubbliche, incontri nei luoghi di lavoro, nei circoli e nei principali spazi di aggregazione della Valdera.

L’impegno condiviso è quello di aumentare la consapevolezza e la partecipazione democratica, costruendo una rete attiva e inclusiva a sostegno di diritti che parlano del presente e del futuro del nostro Paese.

Promotori e Prime adesioni:

Associazioni

ACLI Provinciale Pisa e Lucca

ACLI Nucleo "Giovanni Gronchi" Pontedera

AGESCI Gruppo Pontedera 1

ANPI Pontedera

ARCI Valdera

Arciragazzi Valdera

Associazione La Pace

Auser Pontedera

CGIL Pisa

Circolo ARCI Il Romito - Pontedera

Circolo ARCI Rinascita Ponsacco

CNCA - Coordinamaneto Nazionale Comunità Accoglienti

Giovani Musulmani Valdera

Il Carrubo

Legambiente Valdera

Senegal Solidarieta

Partiti

Azione Pontedera

Lista Puccinelli per Pontedera

Partito Democratico Pontedera

Partito Socialista Italiano Pontedera

Più Europa Pontedera

Progetto Pontedera

Rifondazione Comunista Circolo Intercomunale della Valdera

Sinistra Italiana Valdera Val di Cecina

Comitato Referendario Cittadinanza Valdera

