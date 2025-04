Edilizia scolastica: anche il Marconi di San Miniato tra gli interventi previsti della provincia

Alcune soluzioni in vista, per quanto attiene l’edilizia scolastica a cura della Provincia di Pisa. In prima linea una notizia che riguarda il Liceo Scientifico Marconi di San Miniato in località La Scala: “nei giorni scorsi è stato firmato con Polis il contratto di locazione che prevede l’affitto anche di un nuovo immobile, prossimo a quello già in uso, per una nuova porzione complessiva di 532 mq che sarà destinata alla realizzazione di nuove aule per rispondere alle esigenze dell’istituto che, da tempo, è oggetto di un boom di nuovi iscritti, anche per l’alto livello della didattica proposta. Il canone annuo complessivo, tra quello già in uso dal Marconi e i nuovi spazi, sarà pari a 275mila euro più iva, con un rapporto €/mq del canone di locazione sostanzialmente invariato rispetto al contratto 2019”, spiega il Presidente Massimiliano Angori.

“La struttura tecnica provinciale si occuperà adesso della realizzazione delle lavorazioni per mettere a disposizione, nei tempi più stretti possibili, le nuove aule per tutta la comunità scolastica del Marconi. Si tratta ovviamente, al netto delle spese necessarie e parametrate al valore di mercato, di una azione necessaria per dare linfa vitale a un istituto fondamentale per il nostro territorio, ma anche utile alle comunità limitrofe, visto il grande bacino di utenza”, aggiunge il Sindaco di San Miniato, e Consigliere Provinciale alla Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Simone Giglioli.

“La struttura tecnica provinciale, inoltre, è impegnata a monitorare tutta la situazione dei plessi locali, e sono al vaglio determinati correttivi per far sì di giungere a delle soluzioni praticabili che miglioreranno sempre più la situazione delle nostre comunità scolastiche locali”.

Ma non è tutto. Spostandoci su Pisa, è di questi giorni la notizia della prossima e imminente riapertura della Piscina di Cisanello, a servizio anche degli studenti e studentesse del Complesso Marchesi. “Stiamo aspettando dalla ditta di ricevere gli orari di riapertura, ci hanno comunicato che ciò avverrà tra pochi giorni ormai, presumibilmente durante la prossima settimana”, affermano il Presidente Angori e la Consigliera all’Edilizia Scolastica, Cristina Bibolotti.

“Sempre su Pisa, nei giorni delle vacanze di Pasqua, ha preso il via il trasloco del Liceo Carducci dalle aule finora utilizzate presso l’Iti Da Vinci, per spostarsi in zona San Zeno; Liceo Carducci che ringraziamo per la collaborazione di accordare questo spostamento con celerità organizzativa e durante il periodo di festa. Una operazione divenuta imprescindibile per dare impulso ai lavori Pnrr finanziati presso l’Iti Da Vinci. Si tratta infatti di importanti interventi di messa in sicurezza sismica e adeguamento impiantistico, compreso il rinnovamento delle finiture di natura edile e architettonica, inclusa la copertura dell’edificio. L’investimento complessivo è di € 7.587.042,54 di cui € 150.000,00 di risorse messe a disposizione dalla Provincia. Sarà con tutta probabilità necessaria una proroga del finanziamento da parte degli organi ministeriali preposti, per rientrare nei tempi di lavorazione”, aggiungono Angori e Bibolotti.

“Per quanto concerne l’edificio Hangar dell’Iti Da Vinci, il progetto prevede la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di messa in sicurezza edile ed impiantistica dell’edificio. L’investimento complessivo è di € 1.175.300,00 di cui € 328.613,70 di risorse messe a disposizione dalla Provincia.

L’appalto dei lavori è stato aggiudicato nel mese di settembre 2023.

Durante l’esecuzione dei lavori (consegnati in data 28/11/2023, ndr) la ditta appaltatrice, nel mese di giugno 2024, si è svincolata dall’obbligo contrattuale, pertanto l’appalto delle opere di completamento è stato aggiudicato a nuova ditta nel mese di febbraio 2025, mediante scorrimento della graduatoria di gara. La consegna dei lavori alla nuova ditta è stata effettuata il 10/03/2025. Il contratto di appalto si è perfezionato in data 02/04/2025 per l’importo di € 678.352,85.

La durata contrattuale dei lavori è di 376 giorni, pertanto il termine di conclusione dei lavori scadrà il giorno 20 marzo 2026.

La Provincia di Pisa, dunque, insieme alla struttura tecnica provinciale è al lavoro costantemente e su più fronti per rispondere alle varie esigenze dell’edilizia scolastica, una manutenzione imponente, diffusa su tutto il territorio provinciale, e che abbisogna di fondi più cospicui messi a disposizione strutturalmente dallo Stato, per una competenza così fondamentale.

Elemento, questo, che è stato condiviso di recente in un appuntamento mediatico anche dal Senatore della Lega Manfredi Potenti, con una esigenza reale di supportare i nostri enti locali in maniera adeguata alle richieste della collettività.

E parlando di collettività, ribadiamo la nostra disponibilità al confronto e al dialogo, anche ovviamente con gl studenti di Azione Studentesca che, abbiamo appreso solo a mezzo stampa, hanno stilato un report che hanno inviato al Ministero dell’Istruzione, ma a cui alla Provincia di Pisa, come ente competente della manutenzione degli istituti superiori, non ne è giunta copia. Abbiamo appreso che ci fossero anche delle proposte valide e interessanti, quindi, per poterci confrontare adeguatamente, invitiamo studenti e studentesse a un confronto dialogico e istituzionale su questi temi”, concludono Angori e Bibolotti.

Fonte: Provincia di Pisa