Firenze assegna il Giglio d'Oro all'ex sindaco Mario Primicerio

Sarà conferito al professor Mario Primicerio, già sindaco della città dal 1995 al 1999, il Giglio d'Oro del Comune di Firenze .

La consegna, evidenzia Palazzo Vecchio, si terrà nel consiglio comunale di lunedì 28 aprile alle ore 15:00 e verrà fatta, per impossibilità di Primicerio ad essere presente, ad Amos Cecchi, già assessore comunale.

Il consiglio, preso atto della proposta della Commissione Consiliare Pace e Solidarietà Internazionale, conferisce il riconoscimento a Primicerio, anche presidente della Fondazione La Pira (1998-2022), e professore universitario che "ha presieduto e diretto prestigiose istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, sempre impegnato per la pace e per la solidarietà fra i popoli, impegno che ha caratterizzato ininterrottamente la sua attività per più di 60 anni".

