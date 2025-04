Forestali denunciato un uomo a Castelfiorentino per smaltimento illegale di rifiuti edili

I carabinieri forestali di Empoli hanno segnalato un pensionato di Castelfiorentino per gestione illecita di rifiuti da demolizione edile oltre che detenzione irregolare di avifauna e occupazione di suolo di proprietà della Regione Toscana.

I militari, a seguito di controllo, hanno constatato che la particella presa in esame fosse occupata in gran parte da rifiuti da costruzione e demolizione edile, la maggior parte dei quali sistemati sul terreno a formare una copertura del piazzale e un'altra parte disposta in diversi cumuli.

L’uomo ha dichiarato che i rifiuti erano stati sistemati sul terreno ad evitare accumuli di fango e che era stato proprio il titolare dei una ditta edile ad occuparsene.

Come se non bastasse, nell’eseguire gli accertamenti, i militari hanno scoperto che la particella in questione era di proprietà della Regione Toscana dal 2012, e dunque occupata senza titolo dal gestore dell’area.

I forestali hanno così segnalato il pensionato e il titolare della ditta edile all'Autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. L'uomo è stato inoltre segnalato per il reato di invasione di terreni occupando la particella di proprietà della Regione Toscana.

Durante lo stesso sopralluogo i carabinieri hanno anche constatato la detenzione di volatili selvatici senza autorizzazione. In particolare si tratterebbe di sette tortore, di cui sei tortore selvatiche, cacciabili la cui detenzione in assenza di autorizzazione è stata sanzionata amministrativamente e una tortora dal collare, specie non cacciabile la cui detenzione è vietata dalla legge sul prelievo venatorio.

Le sei tortore sono state sequestrate amministrativamente. La tortora dal collare, detenuta senza anello e senza autorizzazione, è stata invece sequestrata penalmente e trasportata per la custodia, insieme alle altre tortore, presso un’associazione di recupero avifauna selvatica.

Notizie correlate