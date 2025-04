L'Use Rosa Scotti verso la semifinale contro Martina Treviso

Crudele ed affascinante come ogni gara 3 dei playoff. Domenica alle 18 al Pala Sammontana si decide chi, fra Use Rosa Scotti e Martina Treviso andrà in semifinale del campionato a sfidare la già qualificata Mantova. Inutile parlare di pronostici visto l’equilibrio che c’è stato nelle prime due partite, entrambe risolte nel parziale finale, quella in Veneto addirittura nell’ultimo mezzo giro di lancetta.

Vincerà chi sarà più brava ad approcciarla, chi saprà gestire meglio i momenti difficili della partita, chi riuscirà a dare la stoccata vincente quando la gara si deciderà. Episodi, attimi che decideranno chi proseguirà e chi chiuderà la propria stagione.

Coach Cioni ha raccomandato alle sue ragazze la massima attenzione proprio sulle singole situazioni ed ha lavorato sulle cose di gara due che non gli sono piaciute, una sicuramente l’approccio che ha obbligato le biancorosse a rincorrere sempre. Il resto lo faranno le ragazze in campo che, dopo la Coppa Italia, si apprestano a vivere un’altra partita da dentro o fuori, di quelle che non puoi sbagliare.

L’auspicio, per far partire l’Use Rosa Scotti almeno da 51 per cento contro 49, è che il pubblico faccia la sua parte. Come in gara uno un palazzetto gremito e ‘caldo’ potrà sicuramente dare una spinta importante alla squadra.

Resta infine da ricordare che la partita potrà essere seguita sulla piattaforma flima.tv.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa