Montalbano: torna l'appuntamento con la Fierucola del lavoro ecologico

Giovedì 1 maggio torna il tradizionale appuntamento con la “Fierucola del lavoro ecologico del

Montalbano” giunta ormai alla sua 36^ edizione e organizzata dalla Pro Loco Amici di San Baronto

Aps con il patrocinio del comune di Lamporecchio. Dalle ore 9 fino alle ore 19 lungo Via della

Chiesa, in Piazza Fra’ G. Giraldi e nell’area verde “la Fraschetta” di San Baronto non

mancheranno il buonumore e il divertimento.

Come di consueto grande spazio sarà dato al mercatino di artigiani, hobbisti, agricoltori e artisti

che daranno dimostrazione della realizzazione dei loro lavori portando in scena i prodotti tipici del

territorio: paglia, vimini, ceramica, legno, ferro battuto, vetro, filati, ricami, piante, quadri e pitture,

ma anche giocattoli, ornamenti e oggettistica fatti con materiali di riciclo e naturalmente formaggi,

salumi, miele, olio e vino delle aziende agricole.

Non mancheranno inoltre intrattenimenti di vario tipo: per tutta la durata della manifestazione

l’Associazione “Gioco Giocattolo sul…filo della memoria” proporrà di avvicinare generazioni

anagraficamente lontane attraverso attività ludiche che rievocano giochi antichi e della nostra

tradizione, passando da giochi di strada o di piazza a giochi formativi basati sulla parola, sul

disegno o di manualità.

Per tutta la giornata nell’area verde “La Fraschetta” la Falconeria Sunrise allestirà un’esposizione

di rapaci e proporrà didattica e doppia dimostrazione di volo libero di rapaci diurni di alto volo,

diurni di basso volo e notturni, con la partecipazione del pubblico presente; nel pomeriggio a

cantare per il borgo ci sarà il gruppo musicale di canti popolari i "Maggiaioli di Bagnolo".

Sempre nel pomeriggio ci saranno la truccabimbi Grazia e il clown Semola per i più piccoli e

l'occasione di tante risate con Padre Adriano e Suor Ruanda.

Grande spazio sarà dato alla storia del nostro territorio con racconti e dimostrazioni dal vivo di

come venivano anticamente preparati i “Brigidini di Lamporecchio”, dolce tipico del territorio che è

tra i prodotti agroalimentari tradizionali ed è stato inserito nell’apposito elenco nazionale P.A.T.,

confermando il riconoscimento con conseguente tutela del nome e della sua tipicità.

Come di consueto, sarà allestita la Fiera di Beneficenza i cui ricavi saranno devoluti alla

parrocchia di San Baronto.

L’organizzazione consiglia vivamente di usufruire del bus navetta gratuito dalla zona Campeggio

dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19.00.

La Pro Loco Amici di San Baronto vi aspetta numerosi con il suo stand gastronomico per pranzare

o fare un pic-nic nell'area verde e per trascorrere una splendida giornata all'insegna dei profumi,

colori e suoni del nostro incantevole territorio nella suggestiva cornice del borgo di San Baronto

immerso nel cuore verde del Montalbano.

Fonte: Pro Loco Amici di San Baronto