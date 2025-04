Ponte Buggianese ricorda le vittime del nazifascismo con pietre d'inciampo

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, l’Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese ha inaugurato un significativo progetto di memoria storica: l’istallazione di Pietre d’inciampo con i nomi di coloro che furono barbaramente trucidati dalla furia nazifascista fra il luglio e il 23 agosto del 1944 , giorno dell’Eccidio del Padule di Fucecchio.

Queste pietre portano inciso il loro nome e sono state collocate intorno al monumento di Iorio Vivarelli già dedicato ai “caduti” di tutte le guerre e già simbolo di resistenza e speranza, acquisisce ora un ulteriore significato grazie a queste istallazioni. La piazza dedicata ai Fratelli Banditori diventa così un luogo di incontro e di riflessione per la comunità, un punto di riferimento per tutti i cittadini.

Erano 37 persone, donne vecchi e bambini, abitanti a Ponte Buggianese o sfollati, come il più giovane di esse, Malfatti Inghilesco, di soli 9 anni e Parenti Lia giovane madre di soli 24 anni uccisi solo perché si trovano in luogo sbagliato, in un momento sbagliato.

Questa iniziativa non è solo un tributo alle vittime, ma un invito a riflettere sul valore della libertà e della democrazia, offrendo uno spunto di riflessione e ricordo e restituendo dignità a tutte quelle vite spezzate durante uno dei periodi più bui della storia italiana.

“Queste Pietre d’inciampo” come il Sindaco Tesi ha affermato, “ci ricordano come la memoria è il fondamento di un futuro libero da odio e discriminazioni, e di quanto siano importanti i principi di libertà e democrazia che devono essere celebrati non solo in occasione del 25 aprile, ma sempre in un monito per tutti noi, ma soprattutto per le nuove generazioni”.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese

