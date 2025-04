Pontassieve: denunciati 10 automobilisti per abuso di alcol e droghe

I carabinieri di Pontassieve, che durante il periodo di festività per Pasqua per per l'anniversario ddella Liberazione hanno aumentato i controlli sui territori di Rufina, Pontassieve, Pelago, Londa e San Godenzo, hanno condotto un ampio di servizio di controllo soprattutto mirato a contrastare la guida sotto uso di sostanze stupefacenti o alcool e perseguire il reato di traffico di sostanze stupefacenti.

Sono stato effettuati numerosi controlli alla circolazione stradale, durante i quali sono state identificate 125 persone, emesse numerose contravvenzioni al Codice della Strada. Dieci persone, inoltre, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Infine sono stati segnalati in via amministrativa, ai sensi dell’art 75 D.P.R. 309/1990, alla competente Prefettura 9 giovani e giovanissimi tra i quaranta e i sedici anni per detenzione di modiche quantità di varie tipologie di sostanze stupefacenti quali hashish e marijuana.

