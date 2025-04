Primo maggio: concerti live, cibo e divertimento al parco di Serravalle

Pranzo, merenda e cena da giovedì 1 a domenica 4 maggio 2025: buon cibo e intrattenimento per grandi e piccini

Prima di entrare nel bel mezzo di concerti e spettacoli imperdibili, l’associazione Jump Live, in collaborazione con Food Festival e cooperativa sociale SintesiMinerva e con il patrocinio del Comune di Empoli, vi aspettano per un fine settimana ‘gustoso’ e divertente con intrattenimenti musicali per famiglie, ragazze e ragazzi e naturalmente anche per i più piccoli.

Una bella idea per trascorrere i primi giorni del mese di maggio. La location è sempre la protagonista principale: il parco di Serravalle di Empoli che da giovedì 1 a domenica 4 maggio 2025 ospiterà “La Braciata”: specialità grigliate ‘miste’ e a corredo mascotte, magia, teatro, folklore e dj set in consolle.

Tutti i giorni, ingresso libero, si potrà pranzare, fare merenda e cenare. Poi gli spettacoli renderanno queste giornate ancora più speciali. Sarà proprio Tommago con il suo spettacolo di magia ad aprire le danze giovedì 1 maggio e come sempre, che cosa tirerà fuori dal cappello o dal suo inseparabile ombrello?

All’imbrunire un live show coinvolgente, divertente che farà ballare e cantare proprio tutti: una band itinerante che ha fatto del folklore la sua passione: ‘La Bandaccia’ di Castelfiorentino.

Dopo carretti, tamburi, sassofoni, magia e tanta simpatia, venerdì 2 maggio per i più piccoli uno spiritoso spettacolo di burattini e figure che vi terrà ‘incollati’ tra risate a crepa pelle e al calar della sera, tutti in pista si ballerà a 360°.

Ma “La Braciata” non finisce. Sabato 3 maggio, arriveranno loro, le mascotte più amate: Topolino e Minnie, i personaggi di Frozen, Peppa Pig e chissà quali altre sorprese. Le vedrete… aggirarsi nel parco e saranno tutte per voi! La serata proseguirà con uno dei dj che hanno fatto la storia della musica dai circuiti come Pianeta, Casina Rossa, Tartana: in consolle ci sarà lui, David Togni e sarà una festa magnifica.

A chiudere la kermesse saranno i ‘Little Italy’ acoustic sound che allieteranno la serata di domenica 4 maggio, con musica italiana e internazionale dagli anni ’60 ad oggi.

Fonte: Associazione Jump Live

