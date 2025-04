Publiacqua è tra gli “Europe’s Climate Leaders 2025” del Financial Times

Publiacqua nella classifica “Europe’s Climate Leaders 2025”, stilata dal Financial Times in collaborazione con Statista. Un altro riconoscimento prestigioso visto che la classifica elenca le aziende europee più virtuose nella riduzione delle emissioni di gas serra.

Una graduatoria di oltre 2.000 aziende che, come Publiacqua, si sono distinte per l’impegno nella riduzione delle proprie emissioni di gas serra.

Il più grande gestore toscano si è distinto grazie ad una riduzione del 24% dell’intensità delle emissioni core (Scope 1 e 2) tra il 2018 e il 2023 e di una riduzione totale delle emissioni core del 71%.

Numeri che fanno bene all’ambiente, che possono e devono essere migliorati ma che rappresentano una direzione, un impegno, appunto, che Publiacqua, si è presa nei confronti dei propri cittadini e dei territori dove gestisce il servizio idrico integrato.

IL QUARTO RICONOSCIMENTO IN POCHE SETTIMANE

Il riconoscimento del Financial Times arriva a pochi giorni di distanza da quello riservato al gestore toscano da Top Utility che, in occasione della tredicesima edizione del premio assegnato alle eccellenze nel settore dei servizi pubblici, aveva inserito Publiacqua tra le migliori cinque aziende a livello nazionale in ben due categorie: Territorio e Comunità, dove il primo posto è andato a Cap, e Formare Talenti, dove ha primeggiato Acque del Chiampo. Un ulteriore riconoscimento è arrivato, sempre nei giorni scorsi, dalla ricerca Le Aziende più attenti al clima 2025 - condotta dalla Società Statista e pubblicata su Pianeta 2030, il mensile del Corriere della Sera dedicato all'ambiente e al cambiamento climatico - che riconosce Publiacqua tra le aziende che maggiormente hanno ridotto negli ultimi anni le emissioni di anidride carbonica (-30% dal 2019). A fine marzo, infine, a Publiacqua era andato il “Premio Bilancio di Sostenibilità”, un’iniziativa promossa dal Corriere della Sera Buone Notizie e realizzata in collaborazione con NeXt Nuova Economia (il soggetto autore dell’analisi sui bilanci di sostenibilità) con lo scopo di favorire una corretta promozione e diffusione dei temi della sostenibilità e delle strategie di sviluppo ESG, ambientale, sociale e di governance.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa

