Riqualificazione di via Roma, seconda fase di lavori a Calci

Prosegue spedito il cantiere per la riqualificazione dell'asse Certosa-Pieve, che da lunedì 28 Aprile entrerà nella seconda ed ultima fase del Lotto2. Sarà quindi riaperto al traffico il tratto di via Roma dall’incrocio con la Sp56 del Monte Serra (via Brogiotti) a piazza Cavallotti compresa, mentre sarà chiuso al traffico il tratto da piazza Cavallotti all’incrocio con via Ruschi e via XX Settembre. Contestualmente, saranno ristabiliti i sensi di marcia ordinari in via Leopardi e in via Poggio della Propositura, mentre in piazza Cavallotti sarà istituito il senso unico di marcia da via Roma a scendere verso via Poggio della Propositura.

Per lunedì 28 Aprile, giorno in cui sarà effettuato il trasferimento dell’area di cantiere - con la messa in atto delle relative modifiche al traffico -, l’amministrazione comunale raccomanda la massima attenzione e il rispetto delle indicazioni in loco. In particolare la mattina, e comunque per tutto il tempo necessario, sia per la riapertura al traffico del primo tratto di via Roma sia per la realizzazione della nuova segnaletica stradale, orizzontale e verticale. Si precisa, pertanto, che le suddette variazioni al transito saranno effettive dal momento dell'apposizione della relativa segnaletica stradale.

“La riqualificazione di via Roma sta procedendo nei tempi previsti – spiega l’assessora ai lavori pubblici, Valentina Marras –, anzi, viste le condizioni meteo avute nei giorni scorsi è in discreto anticipo, e dalla prossima settimana entreremo nella ultima e decisiva fase. La riapertura al traffico del primo tratto, tuttavia, non significa che qui i lavori siano finiti, poiché è necessario attendere almeno tre settimane prima di poter procedere alla molatura della pavimentazione. Questa operazione servirà a darle la colorazione definitiva, molto più chiara di quella attuale”.

"Siamo molto contenti di questo ulteriore passo in avanti verso il completamento della riqualificazione dell'asse viario che collega due straordinarie bellezze architettoniche e storiche della Valgraziosa – il commento del sindaco, Massimiliano Ghimenti -. Ne godranno certamente paesani e turisti. Peraltro, questi ultimi sono e saranno sempre più numerosi, visti i dati sul turismo recentemente diffusi, il numero sempre crescente di visitatori dei musei ed i tanti eventi previsti che porteranno benefici all'economia locale".

Si ricorda, infine, che il mercato settimanale del mercoledì mattina resterà in piazza del Poggio, per tutta la durata dei lavori. Mentre per quel che riguarda la raccolta porta a porta dei rifiuti, l’amministrazione comunale, in coordinamento con Geofor, ha indicato due punti di raccolta, in piazza Cavallotti e all'incrocio con via Ruschi, a servizio dei residenti e delle attività che insistono sull'area di cantiere. Geofor e Comune continueranno a monitorare la situazione al fine di minimizzare i disagi e consentire la regolarità del servizio, così come avvenuto nella prima fase dei lavori. E all’interno dell’area di cantiere, ovviamente, sarà garantito un percorso pedonale, così come l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa