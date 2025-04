Scaricava le acque reflue domestiche fuori fognatura. Intervento dei forestali a Cecina

Prosegue senza sosta l’impegno del comparto Forestale dell’Arma dei Carabinieri sui vari fronti tesi

alla tutela e salvaguardia dell’ambiente.

I carabinieri della forestale di Cecina hanno contestato ad un cittadino la violazione della normativa ambientale inerente allo scarico di reflui ad uso abitativo senza autorizzazione.

Dopo il sopralluogo è infatti emerso che le acque reflue ad uso abitativo domestico derivanti

da una cisterna di 5 metri cubi dotata di pompa soffiante, confluivano fuori fognatura. Queste infatti venivano fatte defluire nel fosso della Vallescaja senza alcun trattamento e in assenza di qualsiasi autorizzazione prevista dalla normativa.

A carico del privato è stata contestata una violazione amministrativa per la quale non è ammesso il

pagamento in misura ridotta che può andare da un minimo di 600 ad un massimo di 3.000 euro e il

cui importo sarà determinato dalla Regione Toscana quale autorità amministrativa competente.

