Volterrana chiusa, Mugnaini: "Comunicazione e tempistiche inaccettabili"

La Volterrana chiude e a Montespertoli il sindaco non la prende bene. Alessio Mugnaini ha deciso di farsi sentire dopo aver appreso giovedì in tarda serata che la Città Metropolitana di Firenze aveva disposto la chiusura al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia della S.P. n.°4 “Volterrana”, dal km 29+000 al km 29+200 nel Comune di Castelfiorentino, dal 28/04/2025 al 09/05/2025 con orario 00:00 - 24:00. La chiusura è necessaria per un intervento di somma urgenza per la frana della sede stradale, con la realizzazione di un'opera di palificata nel centro della sede stradale. Di seguito le parole di Mugnaini.

"Questa chiusura riguarda anche i mezzi del Trasporto Pubblico Locale della Linea 37 Castelfiorentino - Firenze che quindi avranno un percorso diverso, i mezzi del trasporto pubblico saranno infatti deviati sulla linea Lucardo-Fiano-Certaldo e non passeranno da Ortimino, Autolinee Toscane comunica anche che non riuscirà a rispettare gli orari di servizio perchè il percorso si allunga di diversi kilometri.

Trovo inaccettabile che non siano state fornite informazioni ufficiali ed ho quindi ritenuto necessario avvertire tutti gli utenti interessati di queste modifiche, invito tutti gli interessati a contattare Autolinee Toscane per avere informazioni più dettagliate sulle corse degli autobus.

Ho chiesto formalmente a Città Metropolitana in primo luogo di sospendere l'efficacia dell'ordinanza e riprogrammare i lavori organizzando il servizio di trasporto pubblico in modo da garantire l'arrivo puntuale agli istituti scolastici e di non lasciare nessuno a piedi e in secondo luogo di valutare nella giornata di lunedì 28 aprile la possibilità di concedere deroga e organizzare il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico locale sospendendo il cantiere solo in alcuni orari.

Resta lo sconcerto per non aver ricevuto nessuna comunicazione e non essere mai stati coinvolti nelle valutazioni preventive su dei lavori che impattano fortemente su tanti montespertolesi".

