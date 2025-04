Chiusura Volterrana, Montespertoli di Tutti: "Mugnaini doveva tenersi aggiornato"

Conosciamo fin troppo bene le inefficienze dell'Unione dei Comuni della Valdelsa. Tuttavia, quanto accaduto in questi giorni supera ogni limite di tolleranza istituzionale.

Il Sindaco di Montespertoli e Presidente dell'Unione, nonché con delega al trasporto pubblico locale e alla comunicazione non può dichiarare di non essere stato informato solo nel tardo pomeriggio di giovedi’ 24/04/2025, dei lavori sull a S.P. n.°4 "Volterrana" e relativa chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, dal km 29+000 al km 29+200 nel Comune di Castelfiorentino, dal28/04/2025 al 09/05/2025 con orario 00:00/24:00; quando risulta che la documentazione ufficiale era già stata inviata alla Polizia Municipale dell'Unione — sotto la sua diretta responsabilità — tramite PEC il 23 aprile 2025. Tenersi sempre aggiornato era un suo preciso dovere, così come vigilare sull'efficienza della macchina amministrativa che guida. Se l'informazione non è stata correttamente gestita, è una mancanza grave che ricade interamente sulla sua organizzazione.

È altrettanto evidente la diversa attenzione riservata ai territori: a Castelfiorentino, una frana è stata risolta in poco più di un mese, mentre a Montespertoli la frana di via Virginio, verificatasi nello stesso periodo, è ancora lì, senza interventi concreti.

Non possiamo inoltre ignorare la frana sulla Volterrana, verso Montespertoli, che da quasi vent'anni resta irrisolta, e quella nei pressi di Lucardo, abbandonata da anni.

Di fronte a questi fatti, invece di scrivere articoli per lamentare una presunta mancanza di comunicazioni da parte della Città Metropolitana, sarebbe stato più utile battersi con determinazione per ottenere i fondi necessari e dare finalmente risposta alle criticità che da troppo tempo affliggono il nostro territorio.

Montespertoli di Tutti