Fugge dai domiciliari, i carabinieri lo trovano ubriaco: arrestato

Ha violato gli arresti domiciliari, i carabinieri lo hanno arrestato. È successo a Livorno, in manette un uomo di quaranta anni.

Questi, sottoposto alla predetta misura cautelare con braccialetto elettronico per reati di violenza domestica, è stato sorpreso all’esterno della sua casa da una pattuglia in servizio sul territorio. È stato notato girovagare a piedi in orario serale non lontano dal proprio domicilio, pur non avendo alcun permesso o autorizzazione, e, alla presenza dei militari, ha rivelato uno stato di chiara alterazione psicofisica e un marcato odore di vino. Inoltre i è mostrato aggressivo e minaccioso, tanto da rendere necessario l’intervento di supporto di un’altra pattuglia.

L’uomo, che già nel corso del mese aveva violato la misura, è stato quindi dichiarato in arresto per evasione e, su disposizione della Procura della Repubblica, ristretto in carcere.