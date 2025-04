Furto con spaccata in una tabaccheria a Coverciano

Un furto con spaccata è avvenuto in una tabaccheria di Coverciano, in via della Rondinella, verso le 2 della notte tra il 26 e il 27 aprile. L'allarme ha fatto arrivare la polizia sul posto.

Poco il tempo a disposizione per agire per i malviventi, le indagini sono in corso anche per determinare quante persone hanno agito. Non è stato ampio il bottino, qualche centinaio di euro rubato dal fondo cassa e un computer.

La spaccata è stata fatta con un tombino stradale. La polizia ha acquisito le immagini riprese dalla videosorveglianza.

