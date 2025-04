Giornata per la Pace in piazza a Greve in Chianti

Un’edizione speciale del mercatino alimentare nel segno della qualità biologica e dell’artigianato locale, firmato Il Pagliaio, la realtà costituita da piccoli produttori e maestri dell’artigianato chiantigiano e toscano che da anni si ritrova ogni quarta domenica del mese in piazza Matteotti, cuore storico e commerciale di Greve in Chianti. Domenica 27 aprile, dalle ore 9 alle ore 19, una trentina di agricoltori e artigiani esporranno in una delle più belle agorà d’Italia, le loro produzioni ed eccellenze legate al settore agroalimentare biologico e al fatto a mano.

Un’occasione straordinaria del mercato a Km zero che vuole stimolare delle riflessioni sul tema della Pace, ideata e realizzata da Il Pagliaio in collaborazione con il Comune di Greve in Chianti. La celebre piazza ad imbuto, incorniciata dalla galleria dei portici su cui si affacciano alcune delle storiche attività della campagna fiorentina, ospiterà una mostra fotografica dedicata alla Palestina a cura del fotografo Nico. Per l’intera giornata saranno attivi i punti informativi con i Medici senza frontiere e la campagna Ripudia di Emergency. Per i più piccoli e le famiglie anche un laboratorio a tema e una performance di musica dal vivo.

Il programma, denso di eventi, prevede alle ore 11 una carrellata di interventi davanti al Palazzo comunale. Dopo l’introduzione di Duccio Fontani, presidente dell’associazione Asciam Il Pagliaio, e il saluto istituzionale della vicesindaca Monica Toniazzi si alterneranno le testimonianze dei volontari dell’associazione Il Telaio di Colle Val d’Elsa, i volontari di Emergency e Stefano Dragoni, volontario dell’accoglienza Rotta Balcanica.

Nel pomeriggio alle ore 16, all’ingresso del Palazzo comunale, si terrà la proiezione del documentario realizzato nei campi profughi in Libano “This is our Resistance” di Francesco Corsi (Progetto Music&Resilience – Associazione Prima Materia) che sarà presente all'iniziativa.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

